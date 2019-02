Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Woonprogramma: Droomhuis gezocht

21.30-22.25 uur op NPO 1

Mirjam en René hebben de afgelopen tien jaar een langeafstandsrelatie gehad, maar zijn er nu klaar voor om samen onder één dak te gaan wonen. Dat dak staat alleen niet Zwolle, maar in Canada. De twee gaan op zoek naar een huis in de natuur, maar ook dichtbij de grote stad. Terwijl Sybrand met Mirjam en René huizen bezoekt, gaat Carrie op zoek naar hét symbool van het land: de 'maple tree'.

Reportageserie: Reizen Waes

20.25-21.15 uur op NPO 3

Het Poolse dorpje Siemiatycze is in Polen beter bekend als 'little Belgium'. Een vijfde van de inwoners woont en werkt bij onze zuiderburen. Voor Tom Waes een mooie reden om daar zijn roadtrip door Polen te beginnen.

Documentaire: Altijd klaar voor de tocht

19.45-20.25 uur op NPO2

Het is inmiddels ruim 22 jaar wachten op de volgende Elfstedentocht. Bij elk beetje vorst is de 'tocht der tochten' meteen weer een dankbaar onderwerp voor de media. Maar dat de tocht ieder jaar tot in de puntjes wordt voorbereid, realiseren maar weinig mensen zich. Wat die jaarlijkse voorbereiding inhoudt, zien we in deze Nieuwsuur-special.

Film: Elle

21.20-23.25 uur op Canvas

Michèle is het hoofd van een toonaangevend videogamebedrijf en hanteert zowel zakelijk als privé een genadeloze houding. Maar als ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht door een onbekende man verandert haar leven drastisch. Ze spoort hem op, maar dan neemt de film een wending die alleen Paul Verhoeven tot een goed eind kan brengen.

Film: Het Vonnis

22.30-00.20 uur op NPO 3

De succesvolle zakenman Luc Segers (Koen De Bouw) neemt het recht in eigen hand als de verantwoordelijke voor de dood van zijn vrouw en dochter door een procedurefout vrijkomt. Nu belandt hij zelf in de beklaagdenbank, waar hij bewust aanstuurt op een frontale confrontatie met de rechtsgang.

