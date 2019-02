Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vindt de nepleerlingen die RTL heeft geïntroduceerd op een middelbare school in Veenendaal "niet acceptabel".

RTL plaatste leerlingen undercover op het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) voor een achtdelige documentairereeks. Woensdag bleek dat de schoolleiding op de hoogte was van de nepleerlingen.

"Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel", aldus Slob in Goedemorgen Nederland.

De vijf geplaatste nepleerlingen veroorzaakten onrust op de school, vertelde een anonieme docent aan de Volkskrant. "Leerlingen kwamen erachter dat hun nieuwe klasgenoten nepprofielen op sociale media hadden. Vervolgens ontdekten docenten dat er niets over het schoolverleden van de nieuwe leerlingen bekend was. Er waren geen oude cijfers beschikbaar."

De minister kan nog niet zeggen of hij stappen zal ondernemen. Eerst wil hij bevestiging van de gang van zaken. "Het lijkt me sowieso in de school zelf een zaak. Het bestuur en de toezichthouders zullen wel een oordeel hebben."

Opnames stilgelegd na onrust

"Een producent heeft ons een format uit Amerika aangeboden. Dat heet Undercover High. Mensen die zelf te kampen hebben gehad met problemen op school, zoals eetstoornissen of worstelingen met geaardheid, komen terug op school en leggen contact met leerlingen over die kwesties. Het zijn geen acteurs, maar zogenaamde 'expertleerlingen' die een andere identiteit aannemen", stelt een woordvoerder van RTL in een reactie.

Volgens de woordvoerder zouden het format en de identiteit aan het einde van de opnames bekend worden gemaakt aan de school en de leerlingen. "Mensen zijn er binnen twee weken achtergekomen dat de vijf nieuwe leerlingen niet hun echte identiteit gebruikten. Daardoor is zo veel onrust ontstaan dat we hebben besloten om de opnames stop te zetten."