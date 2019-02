Jeff Bezos, de oprichter van webwinkel Amazon, beschuldigt het Amerikaanse roddelblad National Enquirer en moederbedrijf American Media (AMI) van chantage.

Bezos noemt in een blogpost specifiek de naam van David Pecker, de voorzitter van AMI, de uitgever van National Enquirer.

Bezos, momenteel naar schatting de rijkste man ter wereld, is eigenaar van de krant The Washington Post, die kritische verhalen over president Donald Trump heeft geschreven. Pecker is op zijn beurt een naaste bondgenoot van de president.

Zijn National Enquirer publiceerde eerder een artikel over Bezos' vermeende relatie met de tv-persoonlijkheid Lauren Sánchez. Daarin stonden onder meer "intieme tekstberichten" van Bezos. Hij schakelde vervolgens onderzoekers in om te achterhalen hoe National Enquirer aan die berichten kwam.

Het tijdschrift onderzocht Bezos naar eigen zeggen omdat zijn rijkdom en positie hem een nieuwswaardig onderwerp maakten, zo bleek uit een e-mail van een advocaat van AMI die Bezos donderdag openbaarde. Vorige maand werd bekend dat Bezos na 25 jaar gaat scheiden van zijn vrouw. De berichten over zijn overspel hebben hem zijn huwelijk gekost.

Bezos spreekt van chantage

Bezos stelt echter dat hij ook dreigende berichten heeft ontvangen waarin gesteld werd dat er meer berichten en foto's zouden worden gepubliceerd als de Amazon-baas zijn onderzoek niet zou stoppen. Ook zou hij moeten verklaren dat hij er geen weet van heeft dat de berichtgeving van AMI politiek gemotiveerd is of door politieke machthebbers beïnvloed is.

"In plaats van capituleren voor afpersing en chantage, heb ik besloten om precies dat te publiceren wat ze mij hebben gestuurd, ondanks de persoonlijke kosten en de schaamte waarmee ze dreigen", schrijft Bezos. "Natuurlijk wil ik niet dat de foto's worden gepubliceerd, maar ik wil ook niet meedoen aan hun praktijken van chantage, politieke aanvallen en corruptie."

National Enquirer wilde niet op de aantijging van Bezos reageren.