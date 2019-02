Bij de live-uitzending van RTL Late Night op donderdag is een persoon weggevoerd. De indringer gooide een briefje naar talkshowhost Twan Huys, waarna de beveiliging hem verwijderde.

Toen Huys in gesprek was met FunX-dj Fernando Halman, wist de indringer de tafel van RTL Late Night te bereiken. Huys schrok van het voorval, maar de presentator werd geen geweld aangedaan.

Wat het motief van de indringer bij RTL Late Night was, is nog niet bekend. Luuk Ikink meldt op Twitter dat het gaat het om een 'actievoerder' die wil dat PewDiePie meer abonnees krijgt om de strijd tegen T-Series (Indiase platenmaatschappij en filmproducent die vooral bekend is van Bollywoodmuziek en Indipop) te winnen. Ikink was in het verleden werkzaam bij het programma onder Humberto Tan.

Ook wist Huys niet wat er op het gegooide briefje stond. De presentator probeerde het briefje nog te lezen, terwijl de persoon door de beveiliging werd verwijderd uit de studio. "Euhm, ik kan het nauwelijks lezen wat erop staat. Volgens mij is het een gek bericht", zei Huys.