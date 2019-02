Omroep MAX doopt het programma Groeten van MAX om tot MAX Vakantieman. De presentatie van het programma blijft in handen van Sybrand Niessen.

In gesprek met De Telegraaf bevestigt omroepbaas Jan Slagter de naamsverandering, waarmee de zender een eerbetoon aan de in 2017 overleden Frits Bom brengt.

Over de inhoud kan Slagter nog geen uitspraken doen: "We zijn echt pas net begonnen met de ontwikkeling."

Niessen heeft sinds 2008 de presentatie van het consumentenprogramma Groeten van MAX in handen. Met het programma helpt de presentator gedupeerde Nederlandse reizigers en gaat de redactie op bezoek in verschillende hotels in Nederland voor een hygiënetest.

Bom presenteerde in de jaren negentig het vakantieprogramma op RTL4. "Vakantieman, gezellig hé?", was een bekende uitspraak die toeristen in het programma deden.