Het is bijna Valentijnsdag: een mooie gelegenheid om een podcast te beluisteren die gaat over de liefde. NU.nl zet een aantal Engels- en Nederlandstalige series over het meest besproken onderwerp van de wereld op een rij.

Bedvogels

In deze podcastserie van zeven afleveringen wordt de luisteraar meegenomen op een seksuele ontdekkingsreis. Vier jonge programmamakers behandelen thema's die zijn afgeleid uit gesprekken met twintigers en dertigers. Daarbij komen wetenschappers, experts en ervaringsdeskundigen aan het woord.

Op de liefde

Journaliste Corine Koole, die tot dusver meer dan duizend interviews hield over het onderwerp liefde, praat in deze podcast van De Nieuws BV met radiopresentatrice Willemijn Veenhoven en verschillende gasten over "de essentie van de liefde". Er zijn zes afleveringen van de podcast gemaakt, waarin onder anderen Carolien Borgers en Hedy D'Ancona aan het woord komen.

Why Won't You Date Me?

De Amerikaanse comédienne Nicole Byer is vrijgezel en praat hierover in haar podcastserie met een reeks aan namen uit de comedywereld, zoals actrices Jameela Jamil (The Good Place) en Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend). Byer gaat in op allerlei aspecten uit de dating-, seks- en liefdeswereld, zoals rollenspellen, booty calls en datingapps.

Vuile Lakens

Deze Vlaamse podcast gaat over seks, het lichaam en "alles waar je in keurig gezelschap niet over durft te praten". De serie wordt gepresenteerd door historica Anaïs Van Ertvelde en schrijfster Heleen Debruyne en ze behandelen onderwerpen als het vrouwencondoom, seksuele voorlichting en de G-spot.

Swipe left swipe left

In deze podcast komen "onverwachte relatieavonturen" en "gefaalde dates" aan bod, verteld door het koppel Gavin Wong en Claire Crofton. Luisteraars kunnen hun grootste blunders en ergste dateverhalen delen, die vervolgens in de afleveringen worden verteld.

Anoniem intiem

Omroep Gelderland deed maandenlang onderzoek naar mannenontmoetingsplekken: seksplekken in de openlucht voor mannen. Een wereld die grotendeels verborgen is voor de samenleving, behandeld in vijf afleveringen.

