John van den Heuvel heeft na maanden afwezigheid zijn rentree gemaakt in de studio van RTL Boulevard. De misdaadverslaggever was woensdag weer in de studio aanwezig om zijn bijdrage als deskundige te leveren.

Van den Heuvel mocht vanwege een ernstige dreiging uit het criminele milieu niet zijn opwachting maken in het entertainmentprogramma. Hierdoor werd hij noodgedwongen om zijn bijdrage te leveren via een videoverbinding vanaf een andere locatie.

"De dreigingsanalyses zijn nog niet van dien aard dat ik alles weer aan de kant kan schuiven", stelt Van den Heuvel in RTL Boulevard. "Er zijn nog veel beveiligingsmaatregelen van kracht."

Toch was er genoeg steun voor de misdaadjournalist om een rentree in de studio in Amsterdam te maken. "Iedereen heeft keihard gewerkt. De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie hebben het mogelijk gemaakt dat ik terug kon keren. Er is mij een platform ontnomen vanwege criminele dreiging, maar nu kan ik gelukkig mijn werk weer doen", vertelt Van den Heuvel.

Burgemeester Halsema nauw betrokken bij zaak

De misdaadverslaggever heeft de laatste maanden veelvuldig contact gehad met Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. "Wat ik ook mooi vind, is dat Femke nauw betrokken is bij de zaak. Ze stuurde mij een minuut voor de uitzending nog een berichtje."

In de tijd dat de journalist niet in de studio van RTL Boulevard aanwezig mocht zijn, heeft hij de wereld rondgereisd om voor Dossier Van den Heuvel criminelen op te sporen. "Ik moest veel op reis voor het programma, dus dat was een prettige bijkomstigheid. Maar ik ben blij dat ik nu weer terug ben."