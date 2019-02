Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Sport: RTL 7 Darts

19.30-23.30 uur op RTL7

De Metro Radio Arena in Newcastle heeft een leuke agenda dit jaar. Boyzone treedt er op, alsmede Ozzy Osbourne en George Ezra. Maar het hoogtepunt van het jaar is vanavond als er wordt afgetrapt in de Premier League Darts. Michael van Gerwen is de favoriet.

Sport: Schaatsen: World Cup Tomaszow

15.55-18.40 uur op NPO 2

Europa weet waar deze Antoinette de Jong toe in staat is. Op het EK allround schaatste de Heerenveense soeverein naar het goud met drie overwinningen en een tweede plek. Een machtsgreep waar ze een jaar eerder al op mikte. Vandaag mag ze laten zien wat ze waard is op de 3 kilometer.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO 3

Je houdt ervan of niet: de vegetarische rookworst. Volgens tegenstanders zijn de smaak en textuur anders en is het de naam rookworst niet waardig. En toch waagde worstfabrikant Unox zich aan een vegetarische variant, geheel in lijn met de tijdsgeest van vandaag. Maar als er geen vlees in zit, wat zit er dan wel in zo'n worst?

Reportage: Verborgen verleden

20.25-21.15 uur op NPO2

Fedja van Huêt maakte naam voor zijn familie door in 1998 met Mike van Diem een Oscar te winnen voor de film Karakter. Zijn opa was predikant die het zwaar had in de Tweede Wereldoorlog, maar hoe ziet de rest van zijn stamboom eruit?

Film: Eight Below

20.30-22.45 uur op SBS9

Paul Walker (The Fast and the Furious) laat zijn zachtere kant zien, zonder minder stoer te worden. Hij werkt als gids op een onderzoekstation op Antarctica. Als er noodweer opsteekt, maken de mensen dat ze wegkomen en laten ze acht sledehonden achter.