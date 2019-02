Peter Vandermeersch (57), die sinds 2010 hoofdredacteur is van NRC, stopt met zijn functie. Hij verruilt per 1 september zijn hoofdredacteurschap voor een correspondentschap in Parijs.

Tijdens een toespraak op de redactievloer van de krant heeft Vandermeersch gezegd dat het tijd is om "het stokje over te dragen aan een nieuwe hoofdredacteur."

Ook plaatsvervangend hoofdredacteur Marcella Breedeveld doet bij de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur een stap terug. Ook zij zal bij NRC blijven werken, maar in welke functie is nog niet bekend.

De namen van hun opvolgers zijn nog niet bekendgemaakt, meldt NRC. Volgens Vandermeersch kan er "in alle rust" op zoek worden gegaan naar zijn vervanger.

'We hebben met volle teugen genoten'

"Het zijn voor Marcella en mezelf soms zware en moeilijke, maar vooral boeiende en prachtige jaren geweest. Jaren waarvan we, ondanks moeilijke momenten die er dus ook wel waren, echt met volle teugen hebben genoten", aldus Vandermeersch in zijn afscheidsspeech. Tijdens zijn toespraak heeft hij de redactieleden van de krant uitgebreid bedankt voor de samenwerking.

Tijdens het hoofdredacteurschap van Vandermeersch zijn de redacties van nrc.next en NRC Handelsblad samengevoegd en stapte de krant over van broadsheet- naar tabloidformaat.

Vandermeersch werkte eerder bij de Vlaamse krant De Standaard, onder andere als correspondent in Parijs en New York. In 2017 bracht hij het boek Vlaming op zoek naar Nederland uit.