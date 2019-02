Leaving Neverland, de spraakmakende documentaire over Michael Jackson, wordt ook in Nederland uitgezonden.

De vier uur durende film, waarin twee mannen het popicoon beschuldigen van seksueel misbruik, is op 8 maart in zijn geheel te zien bij VPRO op NPO3.

In de documentaire vertellen Wade Robson en James Safechuck hoe ze eind jaren tachtig, als jonge jongens, bevriend raakten met Jackson. Naar eigen zeggen werden ze jarenlang misbruikt.

Leaving Neverland ging vorige maand in première op het Sundance Film Festival in Utah en deed flink wat stof opwaaien. De familie Jackson verwierp de film en liet weten het vreselijk te vinden dat de zanger "weer publiekelijk aan de schandpaal werd genageld".

Jackson in 2005 vrijgesproken van misbruik

Het woord Neverland in de titel van de documentaire verwijst naar het gelijknamige landgoed waar Jackson heeft gewoond. Hier werd in 2003 een inval werd gedaan nadat er meldingen over het misbruik van een dertienjarige jongen waren binnengekomen.

Er volgde een rechtszaak tegen 'The King of Pop', maar in 2005 werd hij vrijgesproken van veertien aanklachten tegen hem. De zanger overleed in juni 2009.