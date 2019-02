Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportage: Misdaaddokters

21.20-22.05 uur op Canvas

Misdaden laten zich lastiger ontcijferen dan een sudoku; een lijk of onbetrouwbare boef ondervragen blijft moeilijk. Gilles de Coster praat met specialisten die het verhaal achter een zware misdaad reconstrueren.

Documentaireserie: The Accused

22.45-23.55 uur op NPO3

De jonge, van oorsprong Poolse, bankmedewerker Lukasz wordt ervan beschuldigd dat hij 26.000 Engelse pond zou hebben verduisterd van een bankrekening van een oude vrouw. De bewijzen zijn overtuigend, maar heeft hij het wel gedaan?

Film: The Girl on the Train

20.30-22.40 uur op Net5

Elke dag reist de depressieve Rachel (Emily Blunt) met de trein en observeert ze met enige jaloezie de perfecte koppels in hun dito huizen langs haar vaste route. Op een dag ziet ze uit het raam echter iets alarmerends. Of toch niet?

Film: TBS

20.25-21.55 uur op NPO3

Johan (Theo Maassen) zit in een tbs-kliniek, maar ontkent dat hij zijn zusje heeft vermoord. De enige die hem naar zijn idee kan vrijpleiten, is zijn moeder. Hij breekt uit, gijzelt de dertienjarige Tessa en zet koers naar zijn moeder. Zo begint een roadmovie die je tot het einde laat gissen of Johan de waarheid spreekt of een gevaarlijke gek is.

