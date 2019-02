Elf jaar nadat de populaire Weekend Miljonairs stopte, keert de quiz weer terug op televisie. RTL zal het programma uitzenden en Robert ten Brink keert terug als presentator.

Ten Brink presenteerde de show al van 1999 tot 2008, toen de show nog Lotto Weekend Miljonairs heette. De Lotto trok zich daarna terug als sponsor en is nu vervangen door de BankGiroLoterij. Het programma wordt vanaf zaterdag 25 mei onder de nieuwe naam BankGiro Miljonairs uitgezonden.

In 2006 verhuisde quizmaster Ten Brink mee toen Weekend Miljonairs van SBS6 naar RTL 4 ging. In 2011 was de kennisquiz nog een seizoen bij SBS6 te zien, met Jeroen van der Boom als presentator.

Ten Brink noemt de comeback "een droom die uitkomt". Hij kijkt uit naar de opnames. "Ik vind het gewoon de allerbeste quiz ter wereld", zegt de presentator, die voor RTL 4 ook Love Is In The Air presenteert.

Hij werd een paar maanden geleden door RTL gepolst voor de presentatie van de quiz, die in het verleden steevast ruim een miljoen kijkers trok. "Ze vroegen: heb je hier tijd voor?" Daar hoefde Ten Brink niet lang over na te denken. "Al is het 's nachts, ik maak tijd."

Opzet quiz blijft ongewijzigd

De opzet van de internationaal succesvolle formule blijft hetzelfde. Om de hoofdprijs van 1 miljoen euro in de wacht te slepen, moet de deelnemer vijftien meerkeuzevragen goed beantwoorden.

De moeilijkheidsgraad stijgt per vraag. De kandidaat beschikt tijdens het spel over drie hulplijnen: het publiek om hulp vragen, fiftyfifty (kiezen tussen twee antwoorden) en bellen met een vriend die mogelijk het goede antwoord weet.