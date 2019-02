Jandino Asporaat, van wie eerder bekend werd dat hij programma's voor SBS gaat maken, gaat in zijn eerste show voor de zender onderzoeken of hij ook in het buitenland succes heeft als komiek. De presentator, komiek en acteur reist hiervoor af naar New York.

In Dino & Friends in New York krijgt Asporaat hulp van andere bekenden bij zijn Amerikaanse avontuur. "Zij gaan me helpen shows te boeken en acteerlessen te nemen", vertelt hij in 6 Inside. "Het einddoel is een grote show in New York, vol met Amerikanen die keihard lachen."

Kickbokser Rico Verhoeven is de eerste "vriend" van Asporaat die hem bijstaat. In elke aflevering zal hij ook een optreden geven in een van de comedyclubs die New York telt.

Het zesdelige programma zal op 9 april om 21.30 uur voor het eerst te zien zijn op SBS.

Asporaat maakte eerder het humoristische praatprogramma De Dino Show en maakte in het theater meerdere komische shows, onder meer in het gezelschap De Gabbers (met Roue Verveer, Philippe Geubels en Guido Weijers). Ook maakte hij de Bon Bini Holland-filmreeks.