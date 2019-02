In navolging van Piet Paulusma is er ook voor Rob Geus geen plek meer bij SBS. Hij bevestigt aan NU.nl dat zijn contract, dat eind vorig jaar afliep, niet is verlengd.

De Smaakpolitie- en Red mijn Vakantie-presentator vertelt niet meer welkom te zijn bij het vernieuwde SBS, waar hij achttien jaar lang werkte. De programma's die hij maakte passen volgens de 47-jarige Geus niet bij de plannen die de nieuwe eigenaar John de Mol met de zender heeft.

"Je hoeft met mij geen medelijden te hebben, maar het is wel jammer", vertelt hij aan NU.nl, na eerdere berichtgeving van het AD. "Als een elftal een nieuwe coach krijgt, dan kun je wisselingen verwachten. Maar als je het gewoon goed doet op het veld, dan is zo'n beslissing wel moeilijk."

"Ik krijg dagelijks nog nieuwe cases van mensen die hulp nodig hebben. Na Piet ben ik denk ik degene die het langst bij de zender heeft gezeten."

Talpa bevestigt het nieuws aan NU.nl. "Het contract van Geus liep af en daarna is inderdaad besloten dat er geen nieuw contract komt", laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Gesprek ging 'via via'

Geus vertelt aan het AD dat hij niet via De Mol te horen kreeg dat er geen plek meer voor hem is bij SBS. "Dat ging via via. Ik heb De Mol nooit mogen spreken, al heb ik dat wel meermaals aangevraagd. Ik had een kopje koffie wel leuk gevonden."

De presentator laat weten zich nu te richten op FC Rijnmond, zijn programma op de regionale zender RTV Rijnmond, waarin hij gaat koken met bekende voetballers. Daarnaast runt hij het restaurant De Wensboom in Barendrecht.

Paulusma na 23 jaar weg bij zender

Maandag werd bekend dat het contract van weerman Piet Paulusma na 23 jaar werd beëindigd. Hij is tot eind 2019 te zien op de zender.

De 62-jarige Paulusma vertelde in een reactie dat hij begin januari te horen heeft gekregen dat de samenwerking wordt beëindigd. "Er is geen conflict. Het was niet mijn keus, maar ze willen iets anders. Ik vind het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken."

De weerman kreeg, nadat dit nieuws bekend werd, gelijk een aanbod van Omroep MAX om daar te komen werken. Omroepbaas Jan Slagter laat weten dat Geus niet op zijn verlanglijstje staat. "Nee, MAX is geen opvanghuis voor zielige egeltjes. Piet Paulusma is een klasse apart. En ik heb niets tegen Rob Geus, maar ik zie niet hoe hij en zijn programma's bij MAX zouden passen."

Geus sinds 2002 te zien op zender

Geus begon in 2002 met de presentatie van De Smaakpolitie op SBS, wat hij destijds samen met Maureen du Toit deed. In het programma bezoekt hij horecagelegenheden en bekijkt hij in hoeverre de hygiëne en veiligheid er op peil zijn. Wanneer die in orde blijken, krijgt de zaak in kwestie de 'Smaakpolitie OK-sticker'. Er keken gemiddeld ruim 400.000 kijkers naar de De Smaakpolitie.

In 2008 begon Geus met de presentatie van Red mijn vakantie!, samen met Alberto Stegeman en later met Thijs Zeeman. Gemiddeld keken er zo'n miljoen mensen naar het programma, waarin Geus Nederlandse toeristen die problemen ervaren op hun vakantieadres bijstaat.

