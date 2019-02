Gijs van Dam is de nieuwe hoofdredacteur van de Talpa-programma's 6 Inside en Shownieuws, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl na eerdere berichtgeving van AD.

Bij Talpa zijn ze onder de indruk van de kwaliteiten van Van Dam als televisiemaker. "Die kwaliteiten zijn dan ook de reden dat Gijs bij ons aan de slag gaat. Hij is een vakman", aldus de zegsman.

De 42-jarige Van Dam werkte voorheen aan succesvolle programma's als Ik hou van Holland, Barend & Van Dorp en Big Brother.

Van Dam stond enige tijd geleden centraal in een ruzie met programmamaker en schrijver Jelle Brandt Corstius. Laatstgenoemde stelde in oktober 2017 in Trouw dat hij seks tegen zijn wil zou hebben gehad. Van Dam werd in het artikel niet bij naam genoemd, maar de producent was ervan overtuigd dat het om hem ging.

Van Dam klaagde Brandt Corstius daarom aan voor smaad. Zelf werd hij door de journalist aangeklaagd voor verkrachting. Beide zaken werden geseponeerd, vanwege onder meer een gebrek aan bewijs.