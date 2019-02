Goedele Liekens mist een luisterend oor in de meeste talkshows die ze ziet. Volgens de Belgische presentatrice en seksuoloog ligt dat voor een deel aan de huidige mentaliteit.

"Ik wilde met mijn programma's vooral empathie kweken. Mensen begrip laten krijgen voor iemand die zijn kind vrijwillig had afgestaan voor adoptie. Als ik zo even rond me kijk, denk ik dat we dat in onze maatschappij wel kunnen gebruiken", aldus Liekens in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"Maar het egocentrisme van onze samenleving schemert door in wat je op tv ziet. Ik heb het gevoel dat in veel praatprogramma's niet meer wordt geluisterd. We verwarren een goed interview met iemand het vuur aan de schenen leggen."

'Dan ben je enkel op zoek naar je eigen gelijk'

Volgens de 56-jarige Liekens is het niet verkeerd als een talkshowpresentator een standpunt durft in te nemen, maar diens vooringenomenheid mag niet het gesprek domineren.

“Dan ben je enkel op zoek naar je eigen gelijk. Vraag een gast liever de kleren van het lijf en probeer nieuwsgierig alles te weten te komen. Ik ben een aanhanger van de ubuntu-filosofie die Nelson Mandela uitdroeg: praat eens wat vaker met iemand met wie je het fundamenteel oneens bent. Zo ga je vooruit als samenleving. ”

Liekens, die een tijdje geleden een eigen rubriek had in RTL Late Night, vindt Nederlandse praatprogramma's doorgaans beter dan hun Belgische tegenhangers: "Ze hebben een grotere praatcultuur en gaan geen enkel onderwerp uit de weg."