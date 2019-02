Jan van Veen is het niet eens met de kritiek die Omroep MAX op hem heeft. De radiomaker moet met directe ingang vertrekken bij NPO Radio 5, omdat de samenwerking niet goed zou verlopen.

Omroep MAX maakte maandag bekend de samenwerking met de Candlelight-presentator te stoppen. "Door een verschil van opvatting over de invulling van het programma" zou een "onwerkbare situatie" zijn ontstaan.

"Het is allemaal niet waar. Ik vind het een grof schandaal. Het is ongelofelijk. Er wordt gezegd dat de geluidskwaliteit niet goed zou zijn, maar het is dezelfde waar we al vijftien jaar ook bij andere radiostations het programma mee hebben gemaakt. Niets aan veranderd, het is perfect", aldus Van Veen dinsdag in gesprek met Giel Beelen bij Radio Veronica.

Volgens omroepbaas Jan Slagter werd het een "een welles-nietesspelletje" tussen Van Veen en de radiomakers. Van Veen zegt echter niet te weten wat nu echt de reden is voor zijn ontslag. "Was het maar waar dat ik dat wist. Ik kreeg een brief en toen was het klaar. Vier uitzendingen, dat doet heel vervelend veel pijn. Ik kom erop terug, uitgebreid, maar ik moet heel even de kans krijgen om mijzelf te hervinden."