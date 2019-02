Toen het satirische televisieprogramma Koefnoen in 2016 na dertien jaar stopte, merkte medebedenker Owen Schumacher dat zijn persoonlijkheid dreigde te veranderen.

"Vrijwel tegelijk ging mijn oudste dochter het huis uit. Ook die taak zat erop. Ik was maker van Koefnoen en vader en dat stopte allebei, een deel van mijn identiteit viel weg. Heel even overviel me de angst: oh en wat nu dan?", zegt Schumacher in een interview in AD.

Tot een volledige identiteitscrisis kwam het echter niet, omdat Schumacher direct betrokken raakte bij nieuwe projecten. Bijvoorbeeld het programma Dwars Door De Week, met Sophie Hilbrand. Al heeft hij daar achteraf gemengde gevoelens over.

"Geen succes, nee. Al keken er nog altijd wel 700.000 à 800.000 mensen. De opdracht was: het moest een zaterdagavondgevoel hebben. Dan ga je meer denken: wat zullen de mensen leuk vinden dan dat je maakt wat je zélf leuk vindt. We hadden beter een jaar kunnen wachten."

'We missen onze eigen types'

Dat Koefnoen terugkeert staat zo goed als vast, maar nu is het volgens hem nog te vroeg. Ook al missen Schumacher en Paul Groot, de andere bedenker van het programma, hun personages erg.

"Nadat we gestopt waren, hadden Paul en ik eerst zoiets als: oh jee, het houdt op. Toen kwam de berusting, maar langzamerhand gingen we wat vaker appen naar elkaar. 'Het zou mooi zijn als we die daar iets over konden laten zeggen.' We misten vooral onze eigen types."