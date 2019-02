Het lifestylemerk Goop, dat is opgericht door actrice Gwyneth Paltrow, heeft een deal gesloten met Netflix. Het bedrijf gaat een documentaireserie maken voor de streamingdienst.

De documentaireserie zal uit afleveringen van dertig minuten bestaan en afwisselend gepresenteerd worden door redacteuren van de Goop-website, hoofdredacteur Elise Loehnen en oprichter Paltrow zelf.

Zij zullen met onder anderen experts, dokters en onderzoekers in gesprek gaan over psychisch en spiritueel welzijn en de mentale, fysieke en seksuele gezondheid.

Volgens hoofdredacteur Loehnen zal het volledige redactieteam van Goop, dat verantwoordelijk is voor de website en het magazine, de docuserie vorm gaan geven.

'Gwyneth Paltrow is altijd op zoek naar iets nieuws'

Ook Paltrow zal zich gaan bemoeien met de inhoud van de serie. "Gwyneth is een heel visueel persoon", vertelt Loehnen in gesprek met Variety.

"De kwaliteit van alles wat we maken is ontzettend belangrijk voor haar. Ze is altijd op zoek naar iets nieuws, of dat nu gaat om het ontwikkelen van een product of het verzinnen van content. Met deze serie is ze vooral op zoek naar mogelijkheden waarbij we ons unieke zelf kunnen zijn en de dingen een beetje kunnen opschudden", aldus Loehnen.

Goop werd in 2008 opgericht door Paltrow en was in eerste instantie een lifestylemerk met een wekelijkse nieuwsbrief. Inmiddels bestaat het merk uit een website en magazine en brengt het verschillende wellnessproducten uit.