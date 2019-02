Het contract van Piet Paulusma bij SBS6 wordt niet verlengd. Een van de markantste weermannen uit de Nederlandse televisiegeschiedenis raakt voorlopig uit beeld.

Paulusma wordt op 15 december 1956 in het Friese Tzum geboren en vervult in 1985, na diverse beroepsopleidingen en cursussen, voor het eerst de functie van weerman op televisie. Dat doet hij op dat moment bij de regionale omroep Omrop Fryslân. Daarnaast gaat hij voor Radio Noord aan de slag.

Paulusma houdt zich in de jaren daarvoor al intensief bezig met het weer, maar beschouwt dat zelf vooral als hobby. "Begin jaren tachtig had ik al een apparaat om weerkaarten mee te ontvangen, dat was van de Duitse weerdienst", zegt Paulusma in een vorig jaar verschenen interview in de Franeker Courant.

"Ik kon er gratis weerkaarten mee ontvangen. Het weer was toen nog een grote hobby van me, ik werkte bij de zakelijke afdeling van KPN, de bedrijventak. Ik was al wel iedere dag met het weer bezig en had in 1977 een cursus gedaan bij de Teleac."

Populariteit stijgt door Elfstedentocht

In 1996 neemt de kans op een Elfstedentocht in Nederland toe en Paulusma, die op dat moment in dienst van de organisatie Friese Elf Steden als weeradviseur fungeert, wordt een jaar later door toenmalig SBS6-baas Fons van Westerloo gevraagd ter plaatse het weerbericht te doen als het evenement doorgang vindt.

De samenwerking wordt verlengd in de vorm van Piets weerbericht, dat in 1997 dagelijks een plekje in het nieuwe programma Hart van Nederland krijgt. In 2003 besluit de zenderdirectie dat Paulusma een eigen programma moet krijgen.

'Het weer is buiten'

Net als in het segment uit Hart van Nederland, presenteert Paulusma in zijn eigen programma Piets Weer het weer vanaf een andere openluchtlocatie in Nederland ("het weer is buiten, dat moet je niet in de studio opnemen"). Zijn afsluitende zin 'Oant moarn' (Fries voor 'tot morgen') geniet op dat moment al lang cultstatus. Paulusma houdt al die tijd zijn oude werkgevers, Omrop Frylân en Radio Noord, aan en richt daarvoor met drie anderen het Paulusma Meteo Consult op.

De Friese televisiepersoonlijkheid en vader van drie dochters en een zoon heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen gediplomeerd meteoroloog is. Volgens Paulusma compenseert hij het gebrek aan diploma's door zijn samenwerking met experts, die hij op een gegeven moment ook in dienst neemt. In een interview met de Volkskrant uit 2007 zegt hij daarover: "Waarvoor zou ik zelf nog een titel moeten hebben? Ik heb kennis zat en ervaring zat."

In datzelfde gesprek uit Paulusma ook zijn zorgen over de opwarming van de aarde: "Iedereen is het erover eens dat het warmer wordt en dat er meer extremen zijn. Vanaf 1991 hebben we elf hittegolven gehad. De vraag is: komt het door menselijk ingrijpen of door de zon?"

'Het was niet mijn keus'

Paulusma, die meerdere malen is uitgeroepen tot beste weerman van Nederland, is in totaal 23 jaar lang bijna zonder uitzondering zeven dagen per week op SBS6 te zien. Op maandag 4 februari verschijnt het bericht dat Talpa (eigenaar van onder andere SBS6) het aan het einde van 2019 aflopende contract van Paulusma niet zal verlengen.

"Er is geen conflict, het was niet mijn keus, maar ze willen iets anders, dat heb ik te accepteren. Ik vind het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken."