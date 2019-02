Piet Paulusma neemt afscheid bij SBS6. Het contract van de bekende weerman wordt niet verlengd. Hij was 23 jaar verbonden aan SBS6.

Paulusma is nog tot het einde van 2019 te zien, meldt Talpa maandag in een persbericht.

De 62-jarige Paulusma zegt in een reactie dat hij begin januari te horen heeft gekregen dat de samenwerking wordt beëindigd.

"Er is geen conflict. Het was niet mijn keus, maar ze willen iets anders. Ik vind het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken."

SBS6 enorm dankbaar

"Piet krijgt hierdoor ruimte voor nieuwe weergerelateerde activiteiten vanuit zijn bedrijf Piet Paulusma Meteo Services", meldt Talpa in het persbericht.

"SBS6 is Piet Paulusma en zijn team enorm dankbaar voor zijn onafgebroken inzet in de afgelopen 23 jaar en kijkt uit naar de uitzendingen die hij in 2019 nog zal verzorgen."

Paulusma begon in 1996 als weerman bij SBS6, waar zijn voorspellingen eerst onderdeel waren van Hart van Nederland en later, in 2003, werden losgetrokken voor Piets Weer. De weerman eindigt zijn uitzendingen altijd met de boodschap. "Oant moarn".

Meteorologen Amara Onwuka en Dennis Wilt vertrekken bij RTL en zijn door Talpa verzocht om mee te denken over een nieuwe opzet van de weersvoorspelling.

'Paulusma voor RTL geen voor de hand liggende keuze'

RTL zelf laat weten dat een eventuele overstap van Paulusma naar RTL niet in de planning zit.

"Piet Paulusma is een geweldige weerman die het weer bij SBS al tientallen jaren een gezicht geeft", aldus een woordvoerder. "Uit de berichtgeving begrijpen we dat hij tot eind van het jaar bij SBS zit. Zijn naam is zo enorm verbonden aan SBS dat het voor RTL geen voor de hand liggende keuze is."