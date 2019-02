Het populaire datingprogramma First Dates komt op 10 februari terug in een nieuwe vorm. In First Dates Hotel kunnen de gasten meerdere keren met elkaar afspreken.

In het oorspronkelijke concept van het BNNVARA-programma leerden vrijgezelle deelnemers elkaar kennen tijdens een etentje. Na het diner moesten ze laten weten of er een nieuwe date zou volgen of niet.

In First Dates Hotel is die vervolgafspraak er al automatisch bij inbegrepen. Ook in de nieuwe versie zal gastheer Sergio Vyent de deelnemers ontvangen.