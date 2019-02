3,98 miljoen mensen hebben zondagavond naar de finale van Heel Holland Bakt gekeken. Daarmee trok de uitzending ruim een half miljoen meer kijkers dan de finale van vorig seizoen. Het is de best bekeken aflevering van het programma ooit.

Let op: dit bericht kan spoilers bevatten

Heel Holland Bakt is het best bekeken programma van de zondagavond: naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken zo'n 1,3 miljoen mensen minder, blijkt maandag uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het afgelopen seizoen van Heel Holland Bakt telde één aflevering meer: de voorselectie van de tien kandidaten werd dit keer opgenomen, waardoor ruim vijfhonderd thuisbakkers hun bakkunsten vertoonden in de eerste aflevering. Anna werd uiteindelijk de winnares van dit seizoen.

André van Duin blijft programma presenteren

Presentator André van Duin vertelde maandagochtend in het radioprogramma van Giel Beelen dat hij de presentatie van de volgende editie waarschijnlijk weer voor z'n rekening neemt.

"Ja, dat zit er wel dik in en waarschijnlijk ook weer in dezelfde periode", aldus Van Duin. "Dat is heel goed bevallen zo in de winter, want bakken is natuurlijk een beetje een winterbezigheid. Dat gaan we volgend jaar zeker weer doen."