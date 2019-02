De 29-jarige Anna Yilmaz is zondagavond de winnaar geworden van de zesde editie van het NPO 1-programma Heel Holland Bakt.

De half-Turkse, half-Nederlandse Anna wist de jury te overtuigen met haar creatie van een 'gravity cake', een zwevend baksel.

Met haar tulpenthema wist ze de andere twee finalisten, ontwerper Maroeska Metz (60), die een taart bakte die echt zweefde met behulp van een elektromagneet, en thuiszorger Nicole Meijer (38), te verslaan in de spannende finale.

Anna, die werkzaam is bij de marine, overleefde negen afleveringen, en volbracht met succes maar liefst 27 bakopdrachten. De jury, bestaande uit Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven, noemden haar de meest constante bakker.

"Ik dacht dat ik flauwviel toen mijn naam werd genoemd", zegt ze in een reactie op de website van Heel Holland Bakt. "Je verwacht het niet en dan zie je ineens je eigen foto! Ik had wel positief commentaar gehad, maar dat wil nog niet zeggen dat je jezelf al als winnaar kunt zien. Het was als een droom die uitkwam en ik kan nog steeds niet geloven dat dit echt is gebeurd."

Vorig jaar werd de bakwedstrijd gewonnen door Hans, toen nog student technische bedrijfskunde.

Minister als fan

Dat haar collega's bij de marine trots op haar zijn, bleek wel uit een filmpje waarin ze zichzelf "Team Anna" noemen. Ook bij het Ministerie van Defensie bleek de bakster populair: minister Ank Bijleveld verklaarde zichzelf al een fan.

Maandag is Anna samen met haar medefinalisten te zien in Smaakt naar Meer op NPO 1, tevens gepresenteerd door André van Duin. In het programma wordt de voorgaande aflevering besproken.