Zaterdag was de vijfde aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? te zien. NU.nl bespreekt de uitzending met actrice Inge Ipenburg, die in 2007 meedeed aan het programma en de Mol bleek te zijn.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

Ipenburg is vol lof over het negentiende seizoen: de makers slagen er volgens haar zoals altijd in iedere deelnemer goed uit de verf te laten komen.

"Als je 24/7 bij elkaar bent, zijn er momenten dat je chagrijnig, geïrriteerd of onredelijk bent. Daar ligt bij Wie is de Mol? nooit, dat is echt bijzonder. In andere programma's wordt dat wel uitvergroot omdat ze denken dat dat kijkers trekt. Wie is de Mol? bewijst het tegendeel."

Over de vijfde aflevering raakt de actrice niet uitgepraat. "Ik vond het lekker gevarieerd. De opdrachten waren verschillend en eindelijk was daar de langverwachte 'durf ik dat wel?'-opdracht. En thank god voor drones. Wat een fantastische beelden worden er gemaakt in Colombia!"

Wie speelt er een vals spel?

"De Mol natuurlijk, maar alle kandidaten mollen op zijn tijd. Soms uit onhandigheid, soms doelbewust. Hoe pik je daar nu de Mol uit? Een joker omwisselen zoals Nielson eerder deed, is niet echt iets waar een Mol iets aan heeft of wat geld kost. Geen mollenstreek dus. Ik probeer bijvoorbeeld bij een executie te zien wie schuldig lijkt. Het blijft vervelend als iemand met wie je het leuk hebt, door jou het spel moet verlaten. En ik probeer te zien of iemand een tactiek heeft."

"Sinan (Can, red.) stond lang op mijn lijstje als Mol. Tactiek: overheersen, veel testosteron en anderen tot fouten dwingen. Maar ik heb nu het idee dat hij eigenlijk helemaal niks doet. Dat brengt geen geld in de pot, maar echt mollen is het niet. Ik zou teleurgesteld zijn als hij toch de Mol is. Maar misschien molt hij zich wezenloos en krijgen we dat allemaal uiteindelijk te zien."

Wie is er te eerlijk?

"Te eerlijk, zou een mooie tactiek zijn. Dan is Jamie (Trenité, red.) een goede kandidaat. Het is een jongen waar iedereen graag mee bevriend wil zijn, een beetje het centrum van de groep. Een top tactiek. Maar hij is echt enthousiast en fanatiek lijkt het. Hij deed bijvoorbeeld ontzettend zijn best met zijn Spaans om de foto opdracht op tijd tot een goed einde te brengen. Het was simpel geweest om daar langer over te doen en anderen de schuld te geven. Hij werkt gewoon heel hard, ook een goeie tactiek als mol, maar hij zorgt voor geld in de pot."

Wat viel jou het meest op?

"Wat me opvalt is dat het in eerste instantie een hele leuke, homogene groep leek. De heftigheid van de ruzie na de hotelkameropdracht kwam daardoor nogal onverwacht. Er borrelt blijkbaar heel wat onder de oppervlakte. De gezellige sfeer lijkt weer hersteld, iedereen sluit bondjes, maar die stellen helemaal niks voor. Er wordt niks gedeeld, alleen maar uitgehoord. Grappig om te zien dat echt niemand iemand vertrouwt. "

"Daarnaast is het fantastisch dat de makers er na negentien seizoenen nog altijd in slagen het gesprek bij de koffieautomaat zijn. Dat heeft nauwelijks iets te maken met het spel zelf, maar vooral met de manier waarop de kijker voortdurend op het verkeerde been gezet wordt door de montage. Je voelt de liefde en passie van de makers. Nergens is het sleets of routineus. Ook slagen ze er altijd weer in een verrassende groep bij elkaar te krijgen. Als de deelnemers bekend worden gemaakt denkt iedereen wel bij een paar mensen: Wie is dat? Maar na de eerste aflevering zijn ze al vertrouwd.

Wie gaat er in de volgende aflevering eruit?

"Lastig altijd weer. Sinan noteert zo op het oog heel weinig, dus misschien heeft hij wel met veel mazzel alle executies tot nu toe overleefd en slim gespreid. Dat kan niet eindeloos goed gaan. De anderen zijn best fanatiek met opschrijven, zo te zien. Maar dat zegt niet alles. Ook dan moet je vaak nog antwoorden gokken."

Wie is de Mol?

"Afgaande op deze aflevering staan Rick Paul (Van Mulligen, red.) en Sarah (Chronis, red.) ineens bovenaan mijn lijstje. Als Mol moet je positie kiezen die goed is om te mollen. Zorgen dat er weinig geld in het laatje komt zonder dat het opvalt. Rick Paul had met de waslijnopdracht de ideale positie, want als Mol wist hij dat de voorspelling 'minder' dan vijf waslijnen was. Hij deed zijn stinkende best. Geen geld dus."

"Als laatste abseilen van de waterval en toch zomaar het eerste kokertje vergeten te tellen. Geen geld dus. Hij vond met Sarah ‘per ongeluk’ de verkeerde foto. Ze namen de foto mee! Dat is een echte molactie! Je zorgt ervoor dat het andere team de foto niet kan vinden. Misschien kwamen ze dat andere team onverwacht tegen, maar dan de foto ruilen tegen wat uiteindelijk het lastigst te vinden exemplaar blijkt te zijn is ook erg verdacht. Hij doet vaak domme dingen zonder dat ze heel erg opvallen."

"En dan Sarah. Dyslectisch en woorden gaan formeren? Vreemd. En ook nog regelmatig een ander vak roepen dan Merel (Westrik, red.) aangaf. Maar uiteindelijk dankzij Jamie die weigerde nog langer voor korte woorden te rijden, kwam er toch aardig wat geld in de pot. Waarom formeerde Merel trouwens in eerste instantie steeds van die korte woorden die nauwelijks iets opleverden. Ach, iedereen molt op zijn tijd, maar ik zet nu mijn geld op Rick Paul in."