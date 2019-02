Zaterdag was de vijfde aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? te zien. NU.nl bespreekt de uitzending met actrice Inge Ipenburg, die in 2007 meedeed aan het programma en de Mol bleek te zijn.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

Ipenburg is vol lof over het negentiende seizoen, waarbij de redactie en productie van Wie is de Mol? er volgens haar in slaagt iedere deelnemer leuk uit de verf te laten komen.

"Als je 24/7 bij elkaar bent, zijn er momenten dat je chagrijnig, geïrriteerd of onredelijk bent. Dat benadrukken ze in Wie is de Mol? nooit, dat is echt een luxe. In alle andere programma's wordt dat wel uitvergroot en krijg je al snel een naam achter je aan."

Over de vijfde aflevering raakt de actrice niet uitgepraat. "Ik vond het leuk dat hij gevarieerd was. De opdrachten waren verschillend en herkenbaar voor de kijker. Toch is geen moment saai te noemen. En daarbij, thank God voor drones. Wat een fantastische beelden worden er gemaakt in Colombia!"

Wie speelt er een vals spel?

"Ik kan niet echt iemand ontdekken die volgens mij vals zou spelen. Ik geloof dat bijna alle Mollen zich ook een beetje schuldig voelen. Ik probeer bij een executie te kijken wie schuldig kijkt of zich als zodanig gedraagt. Een joker omwisselen zoals Nielson eerder deed, is niet echt iets waar een Mol iets aan heeft. Is dat dan vals? Alle deelnemers halen molstreken uit dus ik zou het niet als vals willen bestempelen."

"Sinan (Can, red.) heeft lange tijd op mijn lijstje gestaan als Mol, maar ik heb het idee dat hij het spel niet genoeg kent. Als hij de Mol zou zijn, zou ik enigszins teleurgesteld zijn. Hij bemoeit zich namelijk niet genoeg met het spel."

Wie is er te eerlijk?

"Misschien Jamie (Trenité, red.). Hij deed ontzettend zijn best in het Spaans en ik heb het gevoel dat hij echt plezier heeft in het programma. Daarbij heb ik het gevoel dat hij het centrum van de groep is. Het is een jongen waar iedereen graag mee bevriend wil zijn. Hij werkt gewoon heel hard en ik heb hem nergens op een fout kunnen betrappen. Als het zijn tactiek zou zijn als Mol, zou ik hem alleen maar kunnen verdenken omdat hij zo weinig verdacht is."

"Als Jamie de Mol zou zijn, had hij Spaans sprekend wel iets langer geklooid, zodat de groep averij opliep. Het was bij de opdracht simpel om daar langer over te doen en anderen de schuld te geven."

Wat viel jou het meest op?

"Wat me opvalt is dat het een hele leuke, homogene groep lijkt. Die ruzie na de hotelkamerwisseling was heftig, maar tegelijkertijd zijn ze weer vrienden. Iedereen sluit bondjes, maar niemand vertrouwt elkaar. Die bondjes stellen echt niks voor, maar dat hoort er altijd wel bij."

"Daarnaast is het een compliment naar de makers dat ze na negentien seizoenen nog altijd het gesprek bij de koffieautomaat zijn. Dat heeft niks te maken met het spel zelf, maar vooral de samenstelling van de groep. We leven totaal in eigen bubbels en hebben onze eigen voorkeuren. Nikkie (de Jager, red.) is voor een gedeelte van de kijkers een held, maar anderen hebben nog nooit van haar gehoord. De groep is verdeelder dan ooit, maar de makers slagen er opnieuw in om je binnen één aflevering vertrouwd met ze te maken."

Wie gaat er in de volgende aflevering eruit?

"Sinan, omdat hij te weinig doet. Ik ben al verbaasd dat hij niet heel veel noteert en dat hij eigenlijk door middel van mazzel zoveel heeft overleefd. De anderen zijn best goed in opschrijven, volgens mij, Maar je weet het niet, want in de montage zijn ze slim genoeg om de kijker op het verkeerde been te zetten."

Wie is de Mol?

"Ik zit al een tijd met zowel Rick Paul (Van Mulligen, red.) als Sarah (Chronis, red.) in mijn hoofd. Als Mol moet je positie kiezen die goed is om te mollen. Zorgen dat er weinig geld in het laatje komt zonder dat het opvalt. Rick Paul had met de wasopdracht de ideale positie, want je weet als Mol of er meer of minder dan vijf waslijnen zijn. Hij doet vaak domme dingen zonder dat ze heel erg opvallen. In deze aflevering was het met de foto's dat hij en Sarah de verkeerde afbeeldingen pakten. Dat is een echte molactie! Je gaat er niet voor zorgen dat anderen de foto niet kunnen vinden. Ik weet niet of ze zeker wisten dat ze anderen tegen zouden komen en omruilen van foto's is ook raar."

"Sarah deed daarnaast lastig bij het formeren van woorden bij de opdracht parkeergeld. Ze bleef maar naar de derde letter rijden, terwijl Merel (Westrik, red.) duidelijk zei dat ze de vierde letter moest zijn. Zo verdiende de groep weinig geld. Zij en Rick Paul zijn vorstelijk bezig en ze doen op sommige momenten net iets te veel hun best. Ik zet mijn geld op hen in."