Wie is de Mol? is het best bekeken programma van de zaterdagavond. Ruim 2,8 miljoen mensen stemden af op het AVROTROS-programma. Daarmee keken iets minder mensen naar het spelprogramma dan vorige week, toen 2,9 miljoen mensen afstemden op NPO1.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,9 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma. Naar de samenvattingen van de Eredivisie, waarbij onder meer Ajax-VVV Venlo (6-0) een opvallende uitslag was, keken zaterdagavond iets meer dan 1,4 miljoen mensen. Dit was goed voor een derde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.

Naast acht noteringen voor de NPO, wist RTL zich met twee programma's in de top tien te nestelen. Holland's Got Talent stond met 1,3 miljoen kijkers op plek vijf. Wie ben ik? behaalde met iets meer dan een miljoen kijkers de negende plek.

Het best bekeken programma van SBS6 was Hart van Nederland. Het actualiteitenprogramma trok 922.000 kijkers en belandde daarmee net buiten de top tien van de zaterdagavond.