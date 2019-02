Maroeska Metz, een van de finalisten van het Omroep MAX-programma Heel Holland Bakt, beschuldigt de omroep ervan dat zij de afleveringen op zo'n manier hebben gemonteerd dat zij op de kijkers als "betweterig, onaardig en asociaal" overkomt.

De finaliste zegt zich daarom niet te herkennen in het beeld dat van haar is geschetst in de zeven afleveringen die tot dusver zijn uitgezonden.

"De eerste aflevering ging ik nog gezellig met mijn gezin kijken, maar daarna niet meer", vertelt Metz in gesprek met het AD. "Ik had iedere zondag weer een knoop in mijn maag, want je weet niet wat ze ervan hebben gemaakt. Dat verwijt ik Omroep MAX."

De omroep zegt in een reactie dit te betreuren. "We vinden Maroeska een heel fijne kandidaat en we hebben vanaf het begin van het Heel Holland Bakt-traject intensief contact met haar onderhouden, mede vanwege de commotie op sociale media. We hebben haar geadviseerd, begeleid en gesteund bij diverse persoptredens. We herkennen ons dan ook niet in dit gevoel."

Metz kreeg veel negatieve reacties op sociale media

De deelname van Metz aan het programma zorgde voor ophef, nadat bekend werd dat zij als cateraar werkt en eerder een goed ontvangen kookboek heeft uitgebracht dat bovendien was genomineerd voor een Gouden Kookboek. Als gevolg hiervan kreeg de bakprogrammadeelnemer veel negatieve reacties.

"Omroep MAX heeft alle deelnemers vooraf ingelicht over hoe sociale media kunnen werken, maar had toch geen idee wat me werkelijk te wachten stond. Pas toen de heksenjacht begon, snapte ik hoe zoiets kan escaleren."

Metz noemt de situatie "absurd". "Als ik dit had geweten, had ik oprecht mijn best gedaan niet drie keer achter elkaar meesterbakker te worden."