Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Sitcom: Broad City

20.10-21.05 uur op Comedy Central

Het vijfde seizoen van Broad City is meteen ook het laatste. Wat gaan Ilana Glazer en Abbi Jacobson hierna doen? De bedenkers, schrijfsters en actrices krijgen na tien jaar brainstormen voor de serie te maken met een leegte.

Realityprogramma: Je zal het maar hebben

21.05-21.40 uur op NPO 3

Ieke is geboren met een lymfangioom in zijn gezicht. Als baby was zijn hoofd twee keer zo groot. Zijn uiterlijk is allesbehalve doorsnee, maar Ieke maakt er een sport van zo knap mogelijk voor de dag te komen. Hij gaat dan ook elke dag in een mooi pak de deur uit.

Culinair programma: Donal Skehan's Kitchen Hero

18.50-19.20 uur op 24Kitchen

De Ierse kok Donal Skehan heeft 771.000 volgers op YouTube, bracht een trits kookboeken uit én hij zat in een boyband met de naam Streetwize. Dit allemaal al voor zijn 32ste.

Film: MacGruber

22.45-00.25 uur SBS9

Een voormalig geheim agent komt voor een laatste keer in actie om alsnog af te rekenen met zijn grootste vijand. Samen met zijn team probeert hij de boel recht te trekken.

Film: The Big Lebowski

20:30-22:45 uur op SBS9

The Big Lebowski is een zeldzaam komische film, waarin Lebowski, ook wel ‘The Dude’ het avontuur tegen twee onbenullige mannen aangaat die hem per ongeluk aanzien voor een bekende miljonair. Hij gaat op zoek naar de echte miljonair om een vergoeding te krijgen voor alle schade die de twee mannen hebben aangericht.

