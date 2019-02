Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: De race

20.25-22.00 uur op NPO 2

In deze documentaire volg je Leo Kouwenhoven, een Delftse nanowetenschapper. Zijn topteam heeft een flinke voorsprong in de internationale race die uiteindelijk moet leiden tot de eerste quantumcomputer, de heilige graal van de natuurkunde.

Realityserie: 24 uur in de ER

22:30-23:30 uur op RTL 5

In deze Britse medische realityserie volgen we de artsen 24 uur per dag op de eerstehulpafdeling van een van de grootste ziekenhuizen van Groot-Brittannië: St. George’s Hospital in Zuid-Londen.

Reportageserie: Spoorloos

21:15-22:10 uur op NPO 1

De Koreaanse Marjolein werd een dag na haar geboorte te vondeling gelegd en geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Jaren later ontdekt ze dat haar biologische ouders nog leven, samen zijn én nog twee dochters hebben. Marjolein wil weten wat haar ouders ertoe heeft bewogen haar te vondeling te leggen.

Film: Point Break

20:30-22:35 uur op RTL 7

De jonge FBI-wannabe Johnny Utah krijgt zijn kans als hij een groep bankovervallers op het spoor komt. In de eerste Point Break (1991) pakten de daders het geld, zodat ze daarna lekker konden gaan surfen. In deze nieuwe versie wordt er in de verklaring voor hun (mis)daden van alles met de haren bijgesleept.

Film: The Hobbit: The Desolation of Smaug

20:30-00:15 uur op NET 5

Bilbo en de dwergen komen eindelijk aan bij hun doel: de gigantische draak Smaug die een nog veel grotere schat bewaakt. Samen met zijn gezelschap gaat Bilbo de uitdaging aan om bij de draak en dus de schat te komen.

