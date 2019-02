Michiel Veenstra ziet vrijdagavond een langgekoesterde wens in vervulling gaan: zijn eigen radiozender Kink gaat officieel van start. Het station voor alternatieve muziek komt na acht jaar terug op de radio.

De zender is al even te beluisteren via de non-stopstream, maar vanavond begint het radioprogramma echt. "We vlammen het weekend in met een optreden van EUT en Indian Askin in de studio", zegt Veenstra tegen NU.nl. Hij zal zelf aan de knoppen zitten voor de ochtendshow van Kink.

Zelf luisterde Veenstra als negentienjarige naar Kink. "Het heeft mij uitgedaagd buiten mijn eigen muzieksmaak te kijken. Ik wist toen dat er meer was. Ik gun dat de luisteraar van nu ook. Geen overbodige platte hits tussendoor. We draaien de klassiekers, zoals Arctic Monkeys, De Staat, Muse en Nirvana, maar ook juist de nieuwe muziek met hetzelfde DNA als die klassiekers."

Veenstra zat dertien jaar bij 3FM. Er bestond zelfs een kans dat hij daar de nieuwe zenderbaas zou worden. "Ik mis 3FM niet", zegt de dj, die het zat was om muziek te draaien waar hij niet achter stond. "Ik had een jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik dit zou gaan doen, maar het is een droom die uitkomt", zegt hij trots.

Weinig veranderingen bij 'nieuw' Kink

Echt veel veranderingen zijn er niet bij de nieuwe versie van de radiozender, het station zit zelfs in hetzelfde gebouw als in 1995. Toen Kink FM begon, was het duidelijk dat de luisteraar niet kwam voor de standaardmuziek als gabber, eurohouse of hitjes. Alternatieve muziek was toen een "heldere muziekstroom", aldus Veenstra.

"Anno 2019 is dat niet meer zo. Voor mij is alternatieve muziek muziek die niet bedacht is om een grote hit te worden, maar muziek die ontstaat in zweterige oefenruimtes en gemaakt wordt met krakkemikkige apparatuur."

Veenstra laat zichzelf als dj liever niet zien. "Ik ben geen Giel Beelen of een grappenmaker zoals Coen en Sander. Ik verschuil mij liever achter de muziek en vertel de verhalen erachter."

Zijn missie is dan ook niet om een elitair clubje te maken van Kink, maar alternatieve muziek toegankelijk te maken. "Ik wil platen draaien waar ik zelf iets bij voel."