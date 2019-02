Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Bakwedstrijd: Heel Holland Bakt

20.25-21.25 uur op NPO 1

Vreugde en verdriet vechten om de bovenhand, want het is alweer tijd voor de finale van het populairste bakprogramma van Nederland. Gemiddeld kijken er meer dan drie miljoen mensen naar de patissiers in de dop. Wie voegt zich na vanavond bij het illustere rijtje meesterbakkers Rutger, Menno, Sarena, Annemarie en Hans?

Realityserie: Lindsay Lohan's Beach Club

20.00-21.00 uur op MTV

Vijftien jaar geleden waren Lindsay Lohan en Jonathan Bennett te zien in Mean Girls. Onlangs hielden ze een officieuze reünie in de Griekse strandtent van Lohan, waar deze show over gaat. Lohan terug op de buis dus, maar ook Bennett is dit jaar te zien. Hij zit in de celebrity versie van Big Brother.

Documentaireserie: Secrets of the Human Body

20.05-21.00 uur op Canvas

De dokterstweeling Chris en Xand van Tulleken laat met baanbrekend beeldmateriaal en experimenten op hun eigen lichaam zien welke bijzondere verhalen er in ieder van ons verborgen liggen. Een drieluik over de anatomie van het menselijk lichaam zoals nog niet eerder te zien was.

Reportageprogramma: Langs Romeinse wegen

20.15-21.05 uur op NPO 2

Rick Nieman gaat op reis door Italië en onderzoekt hoe de Italianen de veranderingen in het land ervaren, van het massatoerisme in Florence tot de immigratie in Sicilië. Hij begint in Rome, waar hij in de populistische Vijfsterrenbeweging duikt. Waarom kreeg deze nieuwe politieke partij opeens zoveel stemmen?

Film: The Social Network

21.55-23.55 uur op Canvas

The Social Network gaat over vriendschap, loyaliteit, macht, verraad en nog meer van die essentiële dingen uit het leven. Jesse Eisenberg speelt de razendsnel pratende en denkende whizzkid Mark Zuckerberg. De man achter Facebook. De jonge miljardair komt er als persoon bekaaid af in dit fascinerende portret.

