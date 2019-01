De iconische Loeki de Leeuw was woensdagavond voor het eerst in vijftien jaar weer op televisie te zien. De leeuw was te zien als dj. Het filmpje is een bedankje voor de petitie om Loeki terug te halen, die in twee dagen meer dan twintigduizend keer is ondertekend.

De leeuw heeft woensdagavond ook weer het beroemde woord "asjemenou" uitgesproken. De bekende pop viel tijdens het draaien om, waarop iemand uit het publiek "asjemenou!" riep. Daarop herhaalde Loeki zijn iconische oneliner en draaide hij verder.

Het filmpje sloot af met de volgende tekst: "Loeki en Ster bedanken alle Loeki-fans van de petitie Breng Loeki Terug".

Voor de 'asjemenou' van Loeki werd oud audiomateriaal van Joop Geesink gebruikt, de bedenker van Loeki en diegene die de stem van Loeki vroeger insprak.

Het filmpje is niet helemaal nieuw. Volgens het AD werd het al in november 2016 door de makers op filmkanaal YouTube gezet. STER-woordvoerder Petra Foppes bevestigt dat woensdag in gesprek met de krant.

"Het is ruim twee jaar geleden gemaakt en in eerste instantie in beperkte kring verspreid en bekeken. Maar het is nooit op tv uitgezonden. Nu dat wel is gebeurd, is dat in onze ogen een noviteit."

Te weinig tijd voor nieuw materiaal

Volgens de woordvoerder was er simpelweg te weinig tijd om met 100 procent nieuw materiaal te komen. Wel zijn er dingen veranderd aan het oorspronkelijke filmpje, om het geschikt te maken voor uitzending.

Voor het filmpje werd gebruikgemaakt van de oude pop en digitale beelden. De video is geproduceerd onder leiding van Louise Geesink, de dochter van de oorspronkelijke maker.

Het filmpje werd in het Ster-blok voor het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 uitgezonden.