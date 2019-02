Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Misdaadserie: Hidden

22.50 - 23.55 uur op NPO2

Een wandelaar vindt in een rivier het lichaam van Mali Pryce, een jonge vrouw die jaren vermist was. Als het om een misdrijf gaat, zou de dader nogmaals kunnen toeslaan. Politie-inspecteur Cadi John en haar collega Vaughan moeten daarom zo snel mogelijk uitzoeken waar de vrouw al die tijd vast heeft gezeten.

Muziek: De Vrienden van Amstel LIVE!

20.00 - 22.30 uur op SBS6

Afgelopen maand waren er meer dan 145.000 muziekliefhebbers onder de vertrouwde Rotterdamse kroonluchter tijdens de elf avonden durende 21e editie van De Vrienden van Amstel LIVE!. Zij zagen niet alleen vaste artiesten als Marco Borsato, Guus Meeuwis en het Volendamse duo Nick & Simon optreden, maar ook nieuwe gezichten als Maan, Ronnie Flex en Wülf.

Misdaadserie: The Truth Will Out

20.35 - 22.05 uur op Canvas

Robert Gustafsson wordt de grappigste man van Zweden genoemd. De 54-jarige acteur speelde zes jaar geleden de honderdjarige man in De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. In The Truth Will Out is hij te zien als rechercheur Peter Wendel, die na een lang ziekteverlof weer aan het werk gaat. Als hij een topteam vormt om cold cases op te lossen, krijgt hij bericht van een onbekende moordenaar.

Film: Forrest Gump

21.10 - 23.20 uur op Eén

De dommige Forrest Gump (Tom Hanks) doorkruist met zijn instelling drie decennia van de recente Amerikaanse geschiedenis, waarbij hij vele grootheden als John F. Kennedy, Elvis en John Lennon ontmoet. Zijn gebrek aan intelligentie compenseert hij met een warme persoonlijkheid en een onvoorstelbaar vermogen om heel hard te rennen. De film werd ook voor meerdere Oscars genomineerd.

Film: Pijnstillers

15.30 - 17.05 uur op NPO3

Gijs Blom speelt in Pijnstillers de rol van Casper. Hij houdt van muziek en speelt zoveel mogelijk piano. Casper woont alleen met zijn moeder, hij heeft zijn vader nooit gekend. Als zijn moeder doodziek blijkt te zijn, gaat hij naar hem op zoek.

