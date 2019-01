Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25 - 20.55 uur op NPO3

In de supermarkt vind je 'gewoon vlees' en 'culinair vlees'. Dat terwijl het om hetzelfde stuk van het varken gaat. Keuringsdienst van Waarde zoekt uit hoe deze stukken vlees van elkaar verschillen.

Reportageserie: Verborgen verleden

20.25 - 21.20 uur op NPO2

Carry Slee verkocht de afgelopen dertig jaar zeker vijf miljoen kinder- en jeugdboeken. Veel van die pageturners gaan over kinderen die een moeilijke jeugd doormaken. Slee zelf had het vroeger ook niet makkelijk, net zomin als haar vader. Ze duikt in haar familiegeschiedenis.

Horrorserie: The Exorcist

22.00 - 22.55 uur op FOX

Het tweede seizoen van The Exorcist voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de iconische franchise. Priester Tomas Ortega en Marcus Keane verlaten Chicago op zoek naar het kwaad. Dat vinden ze bij een gekwelde vrouw in Montana.

Film: Mechanic: Resurrection

20.30 - 22.35 uur op RTL 7

Jason Statham is inmiddels de trotse eigenaar van zijn eigen subgenre. Als hij de hoofdrol speelt, weet je wat je mag verwachten: een spijkerharde actiefilm met stoere, onverstoorbare blikken, veel vuistgevechten en creatief spektakel. Ook bij het tweede deel van The Mechanic is dit het geval.



Film: Bruce Almighty

20.30 - 22.30 uur op Net5

De mislukte tv-verslaggever Bruce (Jim Carrey) heeft het tij niet mee. Hij ziet een arrogante collega met zijn droompromotie aan de haal gaan en wordt op staande voet ontslagen. Reden genoeg om pissig aan God te vragen waarom juist hij al deze ellende heeft verdiend. Onder het motto 'als jij het allemaal zo goed weet', geeft God Bruce alle macht in handen.

