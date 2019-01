Loeki de Leeuw keert woensdagavond even terug op de Nederlandse televisie, minder dan een week nadat radio-dj's Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte een petitie waren gestart. Wie is de leeuw eigenlijk?

Ontwerper Joop Geesink riep Loeki in 1952 in het leven als mascotte voor de KLM. Het was een eerbetoon aan het Nederlands voetbalelftal. In 1972 klopte Geesink bij de STER aan. Zijn idee was helder; leuke filmpjes om de reclames van elkaar te scheiden. Het scheiden van reclames was toen namelijk verplicht.

De filmpjes moesten het op de Nederlandse leeuw gebaseerde leeuwtje in de hoofdrol hebben. De naam is afkomstig van het Engelse woord look. Dat was voor Geesink belangrijk omdat de leeuw zo ook internationaal kon gaan.

Loeki was zelden alleen. Rond het figuur bedacht Geesink een aantal bijrollen: Welpie het kleine leeuwtje, zijn vriendinnetje Roosje, Piep de Muis, Guusje het eendje en Filiep de blauwe olifant.

Zo maken ze Loeki de Leeuw

In het maken van de stopmotionvideo's zat behoorlijk wat tijd. Alles werd zorgvuldig met de hand gemaakt; het decor, het script en zijn outfits. Zijn haren, afkomstig van een pruik van de Albert Cuyp in Amsterdam, werden gevormd door een minikrulset. Uiteindelijk werden honderd beelden omgetoverd tot een filmpje van vier seconden. Het team dat eraan werkte, bestond uit elf mensen. Samen produceerden zij zo'n driehonderd video's per jaar.

Le Petit Lion

Loeki spreekt ook een aardig woordje over de grens. In 1976 maakte hij zijn debuut in Frankrijk. Daar kennen ze hem als Le Petit Lion. Door de jaren heen werden de filmpjes verkocht aan Oostenrijk, Portugal, Griekenland, Italië, Japan en Groot-Brittannië.

In 1990 was hij te zien in het Nederlandse themapark Huis ten Bosch in Japan. Hij is ook te zien op uithangborden en T-shirts. Menig Japanner staat op de foto met de mascotte in het park. Zelfs Michael Jackson is met de leeuw in zijn armen gesignaleerd.

Meer dan alleen die reclamespot

Hoewel er in 2004 een einde kwam aan zijn tv-carrière, was hij op meer plekken te zien. De dochter van Geesink ontwikkelde een strip van Loeki. Deze was te lezen in het kinderblad Okki. In 1995 kwam de Gouden Loeki, een prijs voor de beste Nederlandse reclame.

Sinds 2004 is er ook een tegenhanger: de Loden Leeuw. De loden versie van Loeki gaat elk jaar naar de irritantste bekende Nederlander in een reclamespotje.

In 2016 maakt de leeuw een comeback met zijn eigen glossy: LOEKI! Het was een eenmalige uitgave waarin de makers de geschiedenis van de animatiefiguur ontplooien.

Petitie door Roodbeen en Kijk in de Vegte

De petitie die radio-dj's Roodbeen en Kijk in de Vegte afgelopen zaterdag startten om Loeki terug op de buis te krijgen, werd al meer dan zeventienduizend keer ondertekend. De STER denkt sindsdien na over nieuwe filmpjes van Loeki de Leeuw.

Volgens Roodbeen is Loeki nog altijd populair. De afwezigheid van de reclameleeuw voelt volgens hem als een groot gemis. Hij merkte dit tijdens de uitreiking van de Gouden Loeki-reclameprijs. "Toen merkten we dat de luisteraars hem erg missen. Loeki zorgde echt voor een vrolijke noot in de reclameblokken."

Asjemenou

Woensdagavond is het iconische leeuwtje voor het eerst in vijftien jaar weer te zien in een filmpje van een minuut in het STER-blok vóór het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1.

Het nieuwe materiaal is geproduceerd onder leiding van Louise Geesink en het filmpje maakt gebruik van de oude pop én digitaal geanimeerde beelden. "Loeki moet blijven zoals hij is, namelijk aaibaar, tastbaar en pluche", aldus een zegsvrouw.

De leeuw zal woensdagavond waarschijnlijk ook het iconische woord 'Asjemenou' uitspreken, dat altijd volgt op een situatie waarin iets misgaat.