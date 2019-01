Het NPO Radio-1 programma Onze Man in Deventer is uitgeroepen tot winnaar van de eerste Nachtwacht Award.

De prijs is in het leven geroepen door Spreekbuis om in Nederland meer waardering te oogsten voor nachtradio.

"Nachtprogramma's worden soms als tweederangs radio gezien", zei initiatiefnemer Richard Otto eerder. "Dat is geheel onterecht, want voor veel nachtwakers, nachtwerkers en nachtbrakers zijn juist deze programma's een baken in de nacht.

Onze Man in Deventer wordt elke week door schrijver en columnist Özcan Akyol gepresenteerd vanuit zijn woonkamer in het centrum van zijn woonplaats.

De award is vernoemd naar het legendarische TROS-nachtprogramma Nachtwacht, dat tot 1995 op Radio 1 en 2 te beluisteren was. Dit programma werd gepresenteerd door onder anderen Tom Mulder, Peter van Dam, Rob van Someren en Ron Brandsteder.