Tom de Ket van toneelgezelschap De Verleiders zegt dat de uitspraken over privacy in de uitzending van De Wereld Draait Door "genuanceerder" gebracht hadden moeten worden.

De uitzending van De Wereld Draait Door (DWDD) op maandagavond kon na afloop op veel negatieve reacties rekenen.

Vijf acteurs van De Verleiders spraken aan tafel over data en digitale privacy. Dat leidde tot veel kritiek op Twitter van onder anderen Blendle-directeur Alexander Klöpping, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en RTL Nieuws-techjournalist Daniël Verlaan, omdat onjuiste uitspraken werden gedaan en de acteurs niet werden tegengesproken.

De Ket zei dinsdag in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co dat "sommige uitspraken iets genuanceerder gebracht hadden moeten worden", schrijft de NOS. De acteur zegt dat de uitspraken "een toekomstbeeld" moesten schetsen van waar het in de wereld naartoe kan gaan.

Van Houts ontkent onwaarheden te hebben verkondigd

Ook acteur George van Houts reageerde op de kritiek. "Als de mensen die met onze privacy werken zo op hun pik getrapt zijn, dan hebben we blijkbaar een pijnpuntje te pakken", zei hij in een gesprek met BNR.

Van Houts ontkent onwaarheden te hebben verkondigd. Hij wil de voorstelling ook niet aanpassen. De acteur probeert kritische techexperts naar de show te lokken met "een vrijkaartje en gratis consumpties".

Dinsdag lieten De Verleiders in een reactie weten dat "het item in de uitzending van DWDD op 28 januari in de theatrale context van de voorstelling #niksteverbergen gezien moet worden".

In DWDD kwam presentator Matthijs van Nieuwkerk terug op de uitzending van maandag. De presentator zei in het gesprek "te weinig kritische verbazing" te hebben getoond. Volgens Van Nieuwkerk heeft Ollongren toegezegd de voorstelling te zullen bezoeken en gaan de acteurs daarna in gesprek met de AIVD. In februari schuiven de minister en de groep aan bij het programma voor een vervolggesprek.

Onbewezen uitspraken over afluisterpraktijken en hacks

In het programma spraken de acteurs (De Ket, Van Houts, Pierre Bokma, Leopold Witte en Victor Löw) maandagavond over hun voorstelling.

De groep beweerde onder meer dat Nederlanders worden gevolgd als ze in wijken met veel moslims wonen en een zak mest kopen. Van kunstmest kunnen zelfgemaakte explosieven worden gemaakt. Volgens Van Houts krijgen mensen in dat geval "een vlaggetje", omdat ze dan verdacht worden van terroristische plannen. Ook zeiden de acteurs in DWDD dat betaalapp Tikkie gevoelig is voor hackers. De acteurs leverden voor beide beweringen geen concreet bewijs.

De Ket zei achteraf in Nieuws en Co dat dit voorbeeld over de mest werd gebruikt, omdat hen niet duidelijk is hoe het precies in zijn werk gaat. "We weten niet precies hoe wij worden geprofileerd."

De acteur geeft toe dat "sommige uitspraken iets waren gechargeerd" en zegt te provoceren om de discussie los te maken.