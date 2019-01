Onder anderen Dennis Weening, YouTuber Kalvijn en de voormalige pornoster Bobbi Eden zijn kandidaat in het tweede seizoen van The Big Escape. Lauren Verster is wederom te zien als presentatrice van de AVROTROS-spelshow.

Ook presentatrice Zarayda Groenhart, YouTuber Jessie Maya, RTL Boulevard-techdeskundige Vivianne Bendermacher, stylist Bastiaan van Schaik, danser en acteur Juvat Westendorp, voormalig hockeyinternational Kim Lammers en voormalig basketballer Francisco Elson doen mee in de nieuwe reeks, die vanaf 4 maart te zien is op NPO 3.

In The Big Escape, dit keer opgenomen in Zuid-Limburg, strijden twaalf bekende Nederlanders tegen elkaar in een spel dat geïnspireerd is op escaperooms. Ze worden ingedeeld in wisselende teams, die uitdagende opdrachten moeten uitvoeren met als einddoel om als eerste te ontsnappen. De spelers zetten de kennis van hun teamgenoten in, in de hoop zelf uiteindelijk de snelste te zijn en te winnen.

In het eerste seizoen van de spelshow waren onder anderen Nikkie de Jager, Tygo Gernandt en Giel de Winter te zien. Linda Hakeboom was uiteindelijk de winnaar van het programma.