De Wereld Draait Door heeft kritiek ontvangen na de uitzending van maandagavond waarin toneelgezelschap De Verleiders over data en digitale privacy mochten uitweiden.

Het uit vijf acteurs bestaande theatergenootschap is op dit moment op tournee met het stuk #nietsteverbergen. Daarin richten ze naar eigen zeggen hun pijlen op grote techbedrijven als Apple, Facebook en Google en de risico's die het verzamelen van data met zich meebrengt.

De acteurs mochten maandagavond bij Matthijs van Nieuwkerk over hun voorstelling vertellen en deden dat door op allerlei actuele en hypothetische privacyvraagstukken te wijzen, zoals het hacken van persoonlijk betaalverkeer, het delen van data door techbedrijven, het afschaffen van contant geld en het afluisteren van burgers door de AIVD.

Na de uitzending van De Wereld Draait Door (DWDD) weerlegde RTL-techjournalist Daniël Verlaan het merendeel van de uitspraken van de acteurs. Volgens Verlaan heeft het programma een kans gemist om een belangrijke discussie op basis van correcte feiten te voeren. Daarna bogen zich andere experts over de kwestie.

In de uitzending werd onder andere beweerd dat Nederlanders worden gevolgd als ze in wijken met veel moslims wonen en een zak mest kopen. Ook werd gesteld dat de betaalapp Tikkie gevoelig is voor hackers.

De acteurs zeiden niet met deskundigen over het onderwerp te praten omdat ze "dan hun objectiviteit verliezen".

'Met stijgende verbazing geluisterd'

Ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken was niet blij met het ongestoorde relaas van het genootschap:

"Met stijgende verbazing geluisterd naar de beweringen van deze acteurs bij #dwdd #factfree. Het werk van de @aivd is geen toneelstuk. De mensen van de AIVD houden Nederland veilig, binnen de grenzen van de wet, met waarborgen voor onze privacy. Kom maar eens kijken, heren."

NU.nl is in afwachting van een reactie van DWDD. Het genootschap De Verleiders laat in een reactie weten: "Het item van in de uitzending van DWDD op 28 januari moet in de theatrale context van de voorstelling #niksteverbergen gezien worden."

