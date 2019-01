Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageprogramma: Six over Rembrandt

22.45-23.05 uur op NPO2

In vijf korte afleveringen komt Rembrandt-kenner Jan Six op een toegankelijke manier met verrassende weetjes over onze belangrijkste schilder, bijvoorbeeld dat hij bijna theoloog in plaats van schilder was geworden en dat De Nachtwacht op maat moest worden gezaagd.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Dramaserie: This Is Us

23.20-1.15 uur op FOX

This is Us draait om een groep mensen die op het eerste gezicht weinig gemeen hebben. Toch delen ze lief en leed met elkaar. Het derde seizoen begint met een overzicht van de zomervakanties van de familie Pearson.

Hou je van drama? Bekijk dan dit lijstje met zes verdrietige films.

Muziekprogramma: Ademnoot

21.25-23.00 uur op NPO1

Jan Smit en Trijntje Oosterhuis zingen een liedje om aandacht te vragen voor longonderzoek, omdat maar liefst 1,2 miljoen mensen in Nederland aan een longziekte lijden. Tijdens deze muzikale show vormen vier longpatiënten, vier koren en vier zangers een gelegenheidsformatie.

Hou je van muziek? Bekijk dan dit lijstje met tien beste muziekvideo's aller tijden.

Film: Gone Girl

20.30-23.35 uur op Net5

Ben Affleck speelt de man van de vrouw die onder verdachte omstandigheden verdwijnt. Door alle leugens, bedrog en vreemdgaan wordt hij al snel verdachte nummer één. Terwijl langzaam duidelijk wordt wat er gebeurd is, verschuift continu het zwaartepunt van het verhaal, waardoor je kijk op en sympathie voor de personages steeds verandert.

Film: Terminator Genisys

20.30-23.10 uur op RTL 7

Dit is alweer de vijfde Terminator-film met Arnold Schwarzenegger. In 2029 stuurt John zijn beste soldaat terug in de tijd om zijn moeder te beschermen tegen een terminator. Wanneer hij aankomt in de jaren tachtig loopt het allemaal niet zoals hij dacht. Gelukkig krijgt hij hulp.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in januari.