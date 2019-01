Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Actieserie: The Passage

21.05-22.00 uur op FOX

Een experiment van de Amerikaanse regering loopt gruwelijk uit de hand; een groep ter dood veroordeelde gevangenen is per ongeluk in bloeddorstige vampiers veranderd. Weesmeisje Amy moet de wereld redden en krijgt hulp van agent Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar).

Hou je van actie? Bekijk dan dit lijstje met vijf actiefilms die zwaar worden ondergewaardeerd.

Culinair programma: Herman Tegen De Rest

21.30-22.30 uur op RTL 4

Herman den Blijker trekt in elke aflevering met een collega-chef naar een vreemd land om aldaar een lokaal recept zo goed mogelijk na te maken. Vanavond gaat hij met Alain Caron naar IJsland, waar ze drie gerechten van een bekende IJslandse chef zo exact mogelijk nakoken.

Hou je van kookprogramma’s? Bekijk dan dit lijstje met de vijf beste docu's over eten op Netflix.

Reportageserie: Say Yes to the Dress

19.30-20.30 uur op TLC

Randy Fenoli heeft in dit nieuwe seizoen zijn handen weer vol aan de 'bridezilla's' die langskomen voor hun ultieme droomjurk. Deze keer zijn ze blij verrast, want Sydel Curry, het zusje van de bekende Amerikaanse basketballer Stephen Curry, is op zoek naar een jurk. Sydel heeft echter een missie: haar jurk moet haar moeder aan het huilen maken.

Hou je van reality? Bekijk dan dit lijstje met de beste realityshows op Netflix.

Film: Interstellar

20.30-0.05 uur op Veronica

De laatste strohalm op een verpeste aarde is een ruimtemissie waarbij een groepje ontdekkingsreizigers via een wormgat de verre sterrenstelsels afspeuren op zoek naar bewoonbare planeten.

Film: All Is Lost

20.30-22.30 uur op SBS9

De zeilboot van een naamloze man wordt midden op de oceaan geraakt door een ronddobberende zeecontainer, met als resultaat een gat in de romp. Dat gaat van kwaad tot erger. Robert Redford, die de pechvogel in kwestie speelt, is alleen, dus spreken doet hij amper.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in februari.