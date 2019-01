Frank Kramer vindt het belachelijk dat Eurosport excuses aan de kijkers heeft gemaakt voor de ludieke manier waarop de verslaggever zijn laatste wedstrijd becommentarieerde.

"Eurosport heeft zich natuurlijk dramatisch slecht opgesteld", laat de 71-jarige Kramer in een interview in de Volkskrant weten.

Kramer gaf tijdens een wedstrijd uit de Amerikaanse voetbalcompetitie tussen Atlanta United en Portland United zo goed als geen commentaar op wat zich op het veld afspeelde, maar weidde uit over zaken als financiële adviezen, de opwarming van de aarde en de Nederlandse dichter Willem Wilmink.

Veel kijkers reageerden met gevoel voor humor en konden de stunt van de presentator waarderen, maar daar dacht zijn voormalige werkgever dus anders over.

'Excuses aanbieden voor iets ludieks, hou op'

"Als ik had gezien dat de reacties allemaal positief zijn, dan had ik het volgende bericht geschreven: 'We hebben deze kwestie met belangstelling gevolgd en hebben er smakelijk om kunnen lachen. We gunnen het Frank dat hij op een unieke manier afscheid heeft genomen. Maar het is geen vrijbrief voor een volgende commentator.' Punt. Excuus aanbieden voor iets ludieks, hou op."

Kramer was 25 jaar in dienst bij Eurosport en zag zijn eigen takenpakket op het einde slinken.

"In de vijftien jaar dat ik de laatste twee chefs bij Eurosport heb meegemaakt, heb ik ze nog nooit gesproken over het werk. Maar ik merkte wel dat er wat veranderde: ik mocht geen Duits voetbal meer doen, geen Frans voetbal, geen internationaal jeugdvoetbal. Dat vond ik niet erg, maar ik vond het wel irritant dat nooit iemand tegen me zei waarom dat nou was."