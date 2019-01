Chantal Janzen en Jamai Loman presenteren samen het nieuwe RTL-programma All Together Now. In de muziekwedstrijd moeten artiesten voor honderd muziekprofessionals optreden en hen mee laten zingen.

In gesprek met AD zegt Loman dat het niet "de zoveelste talentenjacht" is. "Mensen die echt voor bijvoorbeeld een platencontract gaan, zie je eerder in The Voice of Holland."

In het programma, dat al in verschillende landen te zien is, moeten de zangers en zangeressen professionele zangers, rapper, zangcoaches en operazangers zien te overtuigen van hun zangkunsten en feestcapaciteiten. De bedoeling is dat zo veel mogelijk van de honderd professionals gaan staan en meezingen.

"Veel deelnemers hebben regionaal al naam gemaakt, maar er zijn ook artiesten die dit programma als een muzikale opstap zien", aldus Loman. "Zij willen bijvoorbeeld ons podium graag gebruiken om zichzelf extra te verkopen. En dat mag. Je hoort ons ook niet iemand afkraken omdat het technisch onvoldoende was. De act moet niet alleen goed klinken, maar vooral ook pakkend zijn."

Het is een van de eerste klussen voor Loman na zijn nierfalen in 2018. Zijn zwager schonk hem een nieuwe nier en nu voelt de zanger en presentator zich weer goed. "Het flitste toen door mijn hoofd: ik ben nog niet klaar, ik heb nog zo veel dromen. Maar dat ik de oude energie voel terugkomen door andermans orgaan; een wonder."

Een overstap naar Talpa, zoals RTL-collega's Wendy van Dijk en Linda de Mol, zit er voor Loman niet in; hij heeft net een contract voor vier jaar getekend. "Daarnaast: ik zit ook niet in die toplaag van presentatoren die gevraagd worden. Natuurlijk is het jammer dat collega's vertrekken, maar voor mij is er wel meer ruimte. Zo opportunistisch ben ik wel. En jong talent krijgt weer een kans."