Linda Hakeboom kan de stress die komt kijken bij het maken van documentaires niet altijd aan. "Het ziet er makkelijker uit dan het is", zegt ze.

"In de periode dat ik de documentaireserie Linda's mannen draaide, volgde ik vier mannen tegelijk: Lil' Kleine, Timor Steffens, Ricardo Kishna en Giel de Winter. Dat ging te ver qua gezondheid", laat Linda Hakeboom, bekend van Rambam en Spuiten en Slikken, weten aan VIVA. "Een arts zei tegen mij: 'Je moet stoppen, dit wordt je dood.'"

"Ik was mezelf in de maanden daarvoor compleet voorbijgelopen. Vier docu's draaien, de techniek in orde maken, interviews voorbereiden, toestemming regelen voor het filmen. Allemaal in m'n eentje. Dat was te veel."

Een robotje dat alleen maar aan het werk is

"Mijn vader is iemand die niet tegen zwaktes kan: huilen, onzekerheden en slecht presteren. Het resultaat was dat ik zulke gevoelens heel lang bewust heb uitgeschakeld, omdat het gevaarlijk was om te voelen. Ik stopte alles weg en werd een soort robotje dat alleen maar aan het werk was. Vanaf mijn vijftiende heb ik mijn vader helemaal niet meer gezien, maar op dat moment was de schade al aangericht."

Een paar jaar geleden is Hakeboom hiervoor in therapie gegaan. "Op dat moment had ik iets dat veel op een burn-out leek. Die therapie heeft me toen erg geholpen. Mijn vriend begrijpt mij gelukkig. Hij maakt ook documentaires."

Internationale interesse

Voor de documentaire over NikkieTutorials die dit voorjaar verschijnt, is al internationale interesse. "Ik merk dat ik toe ben aan een volgende stap in het maken van documentaires en het vertellen van verhalen. Het moet groter, internationaal en met meer budget", zegt Hakeboom. "Ik wil naar de grote documentairefestivals en naar Netflix."

Voordat ze haar vriendin Nikkie de Jager volgde, heeft ze een documentaire gemaakt over Jett Rebel, Douwe Bob, Lil' Kleine en Jan Jaap van der Wal.