Tekstschrijver en Holocaustoverlevende Eli Asser is overleden op 96-jarige leeftijd, meldt het Noordhollands Dagblad.

Asser werd bekend als schrijver van series als 't Schaep met de 5 Pooten en Citroentje met suiker. Volgens zijn dochter is hij overleden in zijn slaap. Asser is de schoonvader van cabaretier Freek de Jonge.

Asser overleefde de Holocaust en werkte na de bevrijding als journalist. Ook schreef hij reclameteksten, maar echte bekendheid kwam pas aan het begin van de jaren zeventig met zijn komedies voor de KRO.

Later schreef hij ook liedteksten voor onder anderen Wim Sonneveld. In 1996 vertelde Asser zijn levensverhaal voor het USC Shoah Foundation Institute van Steven Spielberg. Deze film is opgenomen in de Collectie 2000 Getuigen Vertellen van het Joods Historisch Museum.

