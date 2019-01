Zaterdag was de vierde aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? te zien. NU.nl bespreekt de uitzending met filosofe Stine Jensen, die vorig jaar meedeed aan het programma.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

Jensen is erg te spreken over de 'cliffhangers' in de afgelopen twee afleveringen. "Aan het einde van de vorige uitzending wist je nog niet wie naar huis moest. En je weet nu nog niet zeker wie die joker van Evelien heeft geruild. Dat doen de programmamakers slim, dat maakt het spannend."

"Wat ik ook leuk vond aan deze aflevering, was de opdracht met de balkons. Wij hadden vorig jaar een soortgelijke opdracht in een theater. Dan weet je: dit wordt chaos. Zo'n opdracht kan alleen maar slagen als één iemand de leiding neemt en overzicht houdt, maar dat gebeurt niet want mensen vertrouwen elkaar niet."

Wie speelt een vals spel?

"Rick Paul (van Mulligen, red.) is mij net iets te aardig en relaxed. Bij anderen, zoals Sinan (Can, red.) en Niels (Littooij, red.), kan ik niet goed beoordelen of ze echt een kort lontje hebben of een spel spelen, maar bij Rick Paul heb ik wel het idee dat hij bewust een spel speelt. Hij kan vrij rationeel een situatie overzien en daardoor een rol aannemen."

Wie is te eerlijk?

"Robèrt (van Beckhoven, red.) is heerlijk eerlijk. Dat blijkt een beetje uit zijn ongefilterde, eendimensionale teksten. Het zou wel geniaal zijn als hij de mol blijkt te zijn."

Wat viel jou het meest op?

"Ik had heel veel lol met mijn dochter van negen. Ze zei: 'Mama, ze laten ineens een sinaasappel zien!' Volgens ons móest dit wel verwijzen naar Sinan (sinas). Dat is dan de overinterpretatie die toeslaat."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Misschien wel Merel (Westrik, red.). Omdat de mensen die je soms een beetje verdenkt er toch vaak ineens uit vliegen. Maar ik weet het niet zeker. De kans dat een man eruit gaat is iets groter."

Wie is de mol?

"Op dit moment is Rick Paul mijn mol. Waar ik zelf naar kijk, is of iemand er mentaal toe in staat is de mol te zijn. Ik weet hoe ontzettend sterk je daarvoor in je schoenen moet staan. Als kandidaat is het al pittig, maar als mol heb je zoveel druk; die moet je kunnen verdragen. Ik denk dat dat voor acteurs, dus Rick Paul of Sarah (Chronis, red.) - toch het makkelijkst is om een rol neer te zetten. Iemand als Sinan is het niet, omdat hij als documentairemaker geoefend is de waarheid boven tafel te halen."