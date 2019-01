Wie is de Mol? heeft zaterdagavond ruim 2,9 miljoen kijkers getrokken en was daarmee met afstand het best bekeken programma van de dag.

Ook MolTalk, waarin de aflevering wordt besproken met oud-kandidaten en oud-mollen onder leiding van Margriet van der Linden en Chris Zegers, deed het met ruim 1,1 miljoen kijkers goed.

NPO1 scoorde ook met het programma van Frans Bauer dat na Wie is de Mol? werd uitgezonden. Naar Frans Bauer in China keken bijna 1,2 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Holland's Got Talent werd door bijna anderhalf miljoen mensen bekeken en was daarmee het best bekeken programma van RTL in de top tien die verder bijna volledig door NPO-programma's werd gedomineerd.

De RTL 4-quiz Wie ben ik?, met Wendy van Dijk, stond met iets meer dan een miljoen kijkers nog op plek tien.