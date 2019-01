De petitie om Loeki de Leeuw terug op de buis te krijgen heeft binnen een dag het beoogde doel van tienduizend handtekeningen gehaald. Dat betekent dat de STER, de organisatie die de reclame op de publieke zenders regelt, gaat praten over het terughalen van de iconische leeuw.

Een woordvoerder van de STER beloofde vrijdagochtend op NPO Radio 2 dat dit zou gebeuren als er minimaal tienduizend handtekeningen werden gezet.

De handtekeningenactie is opgezet door Radio 2-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Zij vinden de afwezigheid van Loeki op tv een groot gemis en pleitten in hun show voor een terugkeer.

De STER stond niet onwelwillend tegenover het idee. De marketeer beloofde dat bij tienduizend handtekeningen in ieder geval over een terugkeer gepraat gaat worden.

Loeki de Leeuw was ruim dertig jaar op tv

Loeki de Leeuw onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast "asjemenou" riep. In totaal zijn er meer dan zevenduizend filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Het leeuwtje was in de jaren tachtig mateloos populair; hij had onder meer zijn eigen cassettebandjes waarop hij avonturen beleefde. Hij is de naamgever van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclamespot van het jaar. Een aantal originele Loeki-poppen is te zien in Beeld en Geluid in Hilversum.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!