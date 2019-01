Annechien Steenhuizen is vanaf deze week niet alleen het gezicht van het NOS Journaal van 20.00 uur, maar ook dat van Project Rembrandt, een televisieprogramma waarin wordt gezocht naar de getalenteerdste amateurkunstschilder van Nederland.

Voor Steenhuizen is het de eerste keer dat ze een amusementsprogramma presenteert. "Het is superleuk om te doen", vertelt de nieuwslezer in gesprek met NU.nl. "Je moet veel improviseren en je zit echt in de bubbel van het programma. Aan Project Rembrandt werkte een grote, hechte groep, dat is heerlijk om mee te werken."

Tijdens de opnames van het programma werkte Steenhuizen afwisselend voor het Journaal en aan het NOS Jaaroverzicht. "Juist die combinatie was zo fijn. Het warme bad dat de redactie biedt, kun je daarna nog meer waarderen."

Het is 350 jaar geleden dat kunstschilder Rembrandt van Rijn overleed en daarom is 2019 uitgeroepen tot het Jaar van Rembrandt. Ter ere daarvan is Project Rembrandt in het leven geroepen, waarin in acht afleveringen wordt gezocht naar de beste amateurkunstschildertalenten van Nederland.

Twee docenten leiden ieder een team van vijf kandidaten op, die in de geest van Rembrandt allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Een vak- en publieksjury bepalen vervolgens wie er naar huis moet.

'Rembrandt schilderde Adam en Eva met vetkwabben'

De uiteindelijke winnaar krijgt een mooie prijs: een expositie in het Rijksmuseum. Het aanbod aan kandidaten is heel gevarieerd, vertelt Steenhuizen. "Er zit iemand bij die al met pensioen is, een operatieassistent, een student, iemand die in een supermarkt werkt. Ze hebben wel één ding gemeen: een passie voor kunst en een enorme liefde voor schilderen."

Voor het programma heeft de nieuwslezeres zich goed verdiept in de grootmeester. "Ik heb me helemaal ondergedompeld in Rembrandt en kijk nu echt anders naar zijn schilderijen."

Dat komt ook van pas als Steenhuizen met haar kinderen door het museum wandelt. "Ik kan nu uit mezelf allerlei feiten over bijvoorbeeld De Nachtwacht vertellen, in plaats van dat de audiotour dat doet."

De presentatrice kan het werk van Rembrandt zeker waarderen. "Hij schilderde mensen zoals ze waren, hij maakte ze niet mooier. Bijvoorbeeld zijn werk met Adam en Eva; hij beeldde ze niet af als een perfect, knap koppel, maar met vetkwabben en al."

Ook Viola Holt gaf zich op voor programma

Tussen de vijftig kandidaten die op de selectiedag aanwezig, waren zat ook voormalig presentatrice Viola Holt, die na haar televisiecarrière aan de slag ging als beeldend kunstenaar. "Ze maakt normaal grote, abstracte werken, maar wilde eens kijken hoe het is om realistische schilderijen te maken."

"Of Holt bij de tien kandidaten zit, mag ik nog niet zeggen. Dan moet je vanavond maar kijken", lacht Steenhuizen.

'Publieksjury kiest sneller voor gelikte werken'

In de gastjury zitten een aantal opvallende namen, onder wie Louis van Gaal en Robert Kranenborg. "Van Gaal heeft een voorliefde voor het werk van Rembrandt", vertelt Steenhuizen over het gastjurylid.

"Sommige van de gastjuryleden hebben misschien geen directe link met kunst, maar dat zijn gewoon interessante mensen met een uitgesproken mening, die met een frisse blik naar de werken kijken."

Steenhuizen merkte verschillen op in het oordeel van de professionele jury en de andere groepen die de kunstwerken moesten beoordelen. "De publieksjury kiest sneller voor de gelikte en esthetisch mooie werken, terwijl de vakjury kiest voor gedurfde kunst waarin veel gesuggereerd wordt. Als ik iets heb geleerd, is het dat je als schilder moet durven suggereren, zoals met een paar streken een glas neerzetten."